Dritto per la sua strada, Mario Draghi affronta il secondo giro di consultazioni indicando ai partiti le linee programmatiche che intende seguire. Un governo fortemente europeista, accelerazione del piano vaccinale, scuola, ambiente, lavoro e infrastrutture. Ma anche tre maxi-riforme: della pubblica amministrazione, del fisco e della giustizia. Oggi l'ultimo giorno di consultazioni con i maggiori partiti che Fratelli d'Italia esclusa gli diranno tutti sì. Il M5s consulterà comunque i suoi militanti: le votazioni sulla piattaforma Rousseau si terranno il 10 e 11 febbraio e la spaccatura è annunciata. Si tratterà di vedere quanto solida è la fronda dei contrari a un governo Draghi.

Per il premier incaricato rimane poi il dilemma di un governo tecnico o politico. Le forze politiche hanno pronti i loro nomi: Orlando e Franceschini i più quotati per il Pd, Di Maio e Patuanelli per i 5 stelle, Giorgetti e Bongiorno per la Lega, Tajani e Carfagna per FI, Bellanova per Iv. Tra i tecnici Draghi sceglierà uomini (e soprattutto donne) di fiducia: si fa il nome di Elisabetta Belloni alla Farnesina e Marta Cartabia alla Giustizia, della rettrice Antonella Polimeni all'Università e la conferma di Luciana Lamorgese all'Interno. Per i ministeri economici un pool di super esperti: Daniele Franco dg di Bankitalia, l'economista Dario Scannapieco e l'ex presidente Istat Enrico Giovannini. (A. Sev.)

