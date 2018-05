Dream Cup il Mondiale per pazienti psichiatrici

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - L'emozione di vestire la maglia ufficiale dell'Italia ai Mondiali sarà grande. La Nazionale azzurra di calcio a cinque per pazienti psichiatrici sarà l'unica a rappresentare il nostro Paese in un campionato iridato quest'anno, visto il disastro di quella di Ventura. Da domenica al 16 maggio al PalaTiziano via alla Dream World Cup, evento sportivo e sociale con oltre 140 ragazzi in gara provenienti da 10 nazioni. La manifestazione celebrerà anche i 40 anni della Legge Basaglia, promuovendo il valore del calcio come motore per il reinserimento sociale. L'evento è il prosieguo naturale del progetto Crazy for Football che ha dato vita a questa Nazionale, raccontato in un film di successo di Volfango De Biasi e poi anche in un libro. Tutte le partite dell'Italia saranno in diretta tv sulla Rai. Domenica alle 10 gli azzurri esordiscono con il Cile; per caricarli anche un video di auguri di Alex Del Piero.(G.Bul.)