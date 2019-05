DRAMMATICO SHOW

Fabrizio Ponciroli

Il mondo del wrestling piange la morte dell'ennesima superstar del ring. A soli 51 anni, è scomparso il wrestler messicano Silver King. Vera e propria leggenda, in particolare della quotata Lucha Libre, César Cuauhtémoc Gonzáles Barrón (noto come Silver King) è deceduto durante lo show Lucha Libre World, The Greatest Show of Lucha Libre 2019, in programma in quel di Roadhouse, a Londra. Durante il suo match contro Juventud Guerrera, Silver King è stato colpito all'altezza della clavicola. Caduto a terra in maniera rovinosa, il messicano non ha più reagito. Juventud Guerrera ha sfruttato quello che sembrava un normalissimo momento di difficoltà di Silver King per chiudere, a proprio favore, il match.

Pure Black Terry, l'arbitro dell'incontro, non si è reso conto di nulla, iniziando a contare a favore di Juventud Guerrera (seppur in maniera lenta, incredulo per la non reazione dello stesso Silver King). Poi la situazione è precipitata.

Silver King non stava fingendo ma, come riportano diverse fonti, era ormai senza vita, stroncato da un infarto. Era troppo tardi per far intervenire i soccorsi. Il corpo inanimato di Silver King è rimasto sul tappeto del ring per alcuni minuti prima che alcuni membri dello show si accorgessero della disgrazia. Il resto dello show londinese è stato immediatamente cancellato.

Figlio d'arte (suo padre era il luchador Dr. Wagner), Silver King aveva debuttato nel mondo del wrestling nel lontano 1985. Il suo ring name è stato, per un periodo, anche Dr Wagner jr, in omaggio al padre. Membro della WCW tra il 1997 e il 2000, ha lavorato presso diverse federazioni di wrestling molto nome come UWA, CMLL, AAA e NJPW.

Sul ring è stato famoso anche come Black Tiger III (terza reincarnazione di Black Tiger). Insieme a El Texano, ha dato vita al tag team Los Cowboys, famosissimo in Messico. La scomparsa di Silver King è l'ultima di una lista decisamente lunga che ha privato il mondo del wrestling di tante stelle.

riproduzione riservata ®

Lunedì 13 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA