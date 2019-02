Dramma Toloi: Juve ko ma la moglie perde il figlio

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - La vittoria con la Juve è stata rovinata da una notizia terribile in casa Atalanta. Il difensore Toloi ha, infatti, saputo qualche minuto dopo il triplice fischio che la moglie Flavia aveva perso il bambino che portava in grembo. È stato il brasiliano a farlo sapere su Instagram: «Come faccio sempre prima della partita chiamo mia moglie prima di andare allo stadio. Ho visto che qualcosa non andava. Era incinta, e mercoledì sarebbe stato il primo giorno che avremmo ascoltato il cuore. Ho chiesto la registrazione dell'esame e lei non me l'ha mandato, dicendo che il telefono aveva finito la batteria! Non mi ha detto nulla, voleva che mi concentrassi al 100% sulla partita. Quando sono tornato a casa ho ricevuto la notizia che tanto temevo. Un dolore e una tristezza molto grande». (F. Bal.)