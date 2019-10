Dramma in una Elementare di Roma: Alessia, 8 anni, si sente male e muore

Mario Landi

Alessia è diventata cianotica, poco dopo aver pranzato. Forse un boccone andato di traverso, ma si sospetta anche un'allergia oppure un malore che ha fermato il suo cuore. Sta di fatto che una tranquilla giornata in un scuola di Monterotondo, alle porte di Roma, si è trasformata in tragedia. Qui la bambina, 8 anni, alunna dell'istituto l'Istituto Comprensivo E. Spazia, si è sentita male durante la pausa mensa verso le ore 14 di martedì. Gli operatori del 118 l'hanno soccorsa, trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Monterotondo e poi trasferita con l'elisoccorso al policlinico Gemelli di Roma, dov'è arrivata in gravissime condizioni.

I medici hanno tentato in tutti i modi di salvarla, ma purtroppo intorno alle 10 di ieri è deceduta. La procura di Tivoli ha disposto l'autopsia, per capire se sono rispondenti al vero le testimonianze di alcune persone che avrebbero visto la bambina soffocare mentre mangiava. Al loro arrivo, gli operatori del 118 hanno intubato Alessia ma senza riscontrare la presenza di corpi estranei. Tra le ipotesi al vaglio ci sono quindi una reazione allergica a qualcosa che la piccola ha mangiato oppure un problema di salute di cui la famiglia non era a conoscenza. Solo l'esame autoptico potrà stabile con esattezza l'esatta causa del decesso. Nella cittadina alle porte della Capitale, dove la bambina viveva con la famiglia, lo sgomento è grande. «L'Amministrazione comunale e tutta la comunità di Monterotondo, profondamente commosse, si stringono alla famiglia, ai compagni di scuola, alle insegnanti, al personale scolastico e partecipano all'immenso dolore per la perdita della piccola Alessia», si legge sulla pagina Facebook del Comune.

Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

