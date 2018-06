DRAGONA CHOC

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Davide Manlio RuffoloSul muro del centro estivo Circus Endi di Dragona figuravano Topolino, Dumbo e i cani della carica dei 101. Figure care ai bambini, tutti di età compresa tra i 4 e i 12 anni, che frequentavano il locale assai noto nella zona e dentro al quale, come accertato dalla Procura di Roma, si celava un'agghiacciante storia di abusi messi in atto dal capo animazione per il quale, ieri, è stato richiesto il rinvio a giudizio. L'uomo, un 40enne già condannato a 7 anni per reati simili, è accusato dal pubblico ministero Silvia Santucci di violenza sessuale su minori.La storia risale al 2016 quando nella struttura di via Francesco Donati, come da anni a questa parte, venivano affidati alle cure dell'educatore alcuni ragazzini della zona. Proprio nel mese di luglio di quell'anno, come emerso da una lunga indagine, una bambina che all'epoca dei fatti aveva appena 6 anni sarebbe stata oggetto delle indesiderate attenzioni dell'indagato. Durante l'ora dei giochi, infatti, la giovanissima avrebbe subito palpeggiamenti nelle zone intime per le quali l'uomo rischia un rinvio a giudizio e il conseguente processo penale. A raccontare tutto ai genitori era stata proprio la bambina che, da qualche tempo, aveva perso il piacere di andare in quello che doveva essere un luogo di svago dove giocare con gli amichetti in allegria. Campanelli di allarme che avevano spinto il padre e la madre a cercare di vederci chiaro sulla vicenda. Così incalzando la figlia ma sempre con il massimo della delicatezza, emergevano dal racconto della figlioletta i terrificanti comportamento del capo animatore.Non solo scherzi e giochi, talvolta anche in veste di clown per divertire i giovanissimi, ma anche abusi compiuti sulla bimba. Secondo il suo racconto, infatti, all'interno di uno spogliatoio della struttura, riservato ai giovanissimi, entrava il 40enne. «Ma che bella patatina che hai», avrebbe detto l'uomo alla minore, avvicinandosi a questa con passo svelto. Impaurita e impietrita, la vittima subiva così palpeggiamenti nelle zone intime. Abusi che la stessa, trovato il coraggio nonostante la giovanissima età, riferiva anche agli inquirenti durante l'incidente probatorio che ne ha cristallizzato le accuse.riproduzione riservata ®