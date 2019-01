Draghi: «Economia ancora troppo debole»

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il futuro prossimo dell'eurozona non è roseo. La Banca centrale (Bce) infatti lancia l'allarme con il suo presidente Mario Draghi, che elenca tutti i fattori di rischio oramai all'orizzonte: il protezionismo, le lunghe trattative sulla Brexit, le incertezze geopolitiche. Tuttavia «nell'analisi dei governatori della Bce non appare probabile una recessione nell'Eurozona nel suo insieme», sottolinea Draghi, facendo presente che Francoforte «non ha esaurito tutte le sue munizioni e dunque la Bce è pronta» ad intervenire. Piazza Affari ha reagito negativamente alle parole del governatore, ma ha recuperato nel finale e chiuso con segno positivo. Sull'economia italiana pesano però anche le previsioni del Fondo monetario internazionale che vedono per il 2019 un Pil fermo allo 0,6%. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha parlato però di «eccessiva drammatizzazione» ed escluso una Manovra correttiva. Almeno per i prossimi sei mesi. (A.Sev.)