Draghi: «Carceri da riformare»

«Venire in questo luogo significa guardare da vicino per iniziare a capire. Quello che abbiamo visto negli scorsi giorni ha scosso nel profondo le coscienze degli italiani. Le indagini in corso stabiliranno le responsabilità individuali, ma la responsabilità collettiva è di un sistema che va riformato». Mario Draghi ha voluto vedere di persona i reparti dove un anno fa i detenuti sono stati brutalmente pestati dagli agenti della Penitenziaria. La visita del premier e della guardasigilli Cartabia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere è stata scandita dagli applausi e dai cori dei detenuti: «Draghi, Draghi!». E anche «Indulto, indulto!».

Le immagini choc, con i detenuti torturati, umiliati, e picchiati, sono immagini che «il governo non ha intenzione di dimenticare», ha detto il premier, perché quello che è successo a Santa Maria Capua Vetere è «la conseguenza delle nostre sconfitte». Un sistema da riformare, quello delle carceri: «La detenzione deve essere recupero, riabilitazione. Non può esserci giustizia dove c'è abuso, non può esserci rieducazione dove c'è sopruso».(G.Obe.)

