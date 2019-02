Dr. Jekyll&Mr. Hyde

TEATRO FLAIANO

La più importante opera di Stevenson, uno grandi classici della letteratura fantastica di tutti i tempi va in scena interpretato

e diretto da Gennaro Duccilli alla testa di un cast di 15 attori, una scenografia su tre piani, ideata e realizzata dall'artista internazionale Sergio Gotti e ispirata alla Londra di fine 800. Per il Teatro della Luce e dell'Ombra

Via di Santo Stefano

del Cacco 17, da oggi al 10/03, info 0637513571 3289061350

Be Forest

WISHLIST

Stasera al Wishlist in concerto i Be Forest, trio di Pesaro che ha da poco pubblicato il terzo album, Knocturne. Il titolo sta a evocare un colpo notturno (knock, nocturne), l'oscurità che bussa alla porta. I Be Forest sono una delle band più rilevanti degli ultimi dieci anni per quel che riguarda la scena indipendente italiana, molto apprezzata anche a livello internazionale, in Europa e negli Stati Uniti.

Costanza Delle Rose (voce, basso), Erica Terenzi (voce, batterie, Eminent) e Nicola Lampredi (chitarra) hanno prima fronteggiato foschie shoegaze e il fuoco di ritmiche tribali, ora, invece, raccontano il momento di un buio interminabile che restituisce il senso stesso dell'avventura sonora del trio, fondato nel 2009.

Stasera, ore 21, via

dei Volsci, 126

Info: 349-7494659

© RIPRODUZIONE RISERVATA