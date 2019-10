Downtown Abbey Il cult non mente

Dialoghi brillanti, ambientazione accurata, una lotta di classe giocata con eleganza tutta britannica tra le stanze dei padroni e quelle della servitù, intrighi di corridoio e questioni di eredità. Nel film ispirato alla celebratissima serie tv Downton Abbey ci sono tutti gli ingredienti che un fan vorrebbe trovare. E non potrebbe essere diversamente, visto che a firmarlo oltre che il regista Michael Engler c'è proprio il creatore di quel mondo narrativo: Julian Fellowes. Per l'occasione, la lussuosa dimora adagiata nella campagna inglese riceve la visita di re Giorgio V e della regina, scatenando eccitazione, ansie da prestazione e invidie tra i suoi inquilini. La famiglia Crawley e i suoi domestici dovranno vedersela infatti anche con la servitù reale, che pretende di rimpiazzare in toto lo staff di Downton Abbey nei giorni della visita. Per chi l'ha amata sul piccolo schermo, l'esperienza di questo film che raccoglie il testimone, i personaggi e gli stilemi della serie cult non potrà che essere un godimento. A partire dalle esilaranti stilettate verbali della Contessa Madre Maggie Smith. (M. Gre.)

DOWNTON ABBEY

di Michael Engler



Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

