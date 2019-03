Dovrebbero partire ogni cinque o sei minuti. Proprio in casi eccezionali da Roma Termini dovrebbe mettersi in movimento un bus ogni 7 minuti. Sono le navette che Atac ha disposto quale servizio sostitutivo della metropolitana della Capitale, che non ferma più alle tre stazioni principali del suo centro storico: Repubblica, Barberini e Spagna si prevede che rimarranno chiuse ancora per diverso tempo. Mesi, forse. E così la capitale d'Italia prova a mettere una toppa ancora una volta sulle carenze del suo servizio pubblico, istituendo bus sostitutivi che dovrebbero rispettare una tabella di marcia ben precisa.

E invece, come spesso purtroppo accade quando si parla di Atac, le tabelle non vengono rispettate e, anzi, le navette dalla stazione Termini partono «a desiderio: nel senso che devi sperare che parta» racconta uno dei tanti pendolari che, schiacciati il più possibile, aspetta che l'autobus parta. Alcune corse invece iniziano alla fine di una sigaretta dell'autista, altre quando al conducente si fa notare che sono dieci o quindici i minuti di attesa dei passeggeri. «E mo' parte, tranquilli», sembra quasi canzonare il dipendente dell'Atac.

E già trovare gli stalli da cui le navette partono è un'impresa, soprattutto per chi a Roma ci è venuto in vacanza o per lavoro: a Termini non si vede un'indicazione, e solo su alcuni dei bus appare la scritta «navetta». Solo in italiano. Su altri mezzi appare solo la scritta MA1, rebus indecifrabile per le migliaia di turisti che ogni giorno sperano di arrivare a visitare la città eterna con i mezzi pubblici a disposizione. (L.Cal.)

