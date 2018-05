Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dovrebbero essere loro a soccorrere i malati, ora sono diventati vittime di volenze e percosse. Un grido di dolore che è anche una richiesta di auto quella lanciata dai tantissimi medici impegnati nei pronto soccorso italiani che, oltre a dedicare la loro vita per salvare il prossimo. ora sono alle prese con un fenomeno in enorme crescita: le aggressioni da parte del pubblico nei loro confronti. Secondo un'indagine della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu), dal 2017 ad oggi la situazione è «sensibilmente peggiorata in tutte le regioni. Dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, passando per il Lazio. E non si contano aggressioni verbali e intimidazioni».Dal 1 marzo al 30 aprile 2017, in 2 Pronto soccorso su 3 (63%) si è infatti verificata almeno un'aggressione fisica. L'indagine è stata effettuata su un campione di 218 Pronto soccorso, pari al 33% di quelli presenti in Italia (667).Nel 2018, affermano i nedici della Simeu, la situazione è «sensibilmente peggiorata in tutte le regioni». Nel 50% dei casi le aggressioni si sono verificate dove il sovraffollamento è più grave, scatenando così la reazione dei pazienti nei confronti di medici e infermieri. «Ancora più preoccupante è la sensazione che la problematica sembri «senza soluzione».(S.Pie.)