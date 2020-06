Dovranno lasciare i locali al civico 8 di via Napoleone III, i militanti di Casapound che occupano l'edificio del Demanio da 17 anni. A decidere di apporre i sigilli non è stata un'operazione di sgombero ma un sequestro preventivo dell'immobile, disposto dal gip della Procura di Roma, nell'ambito di una maxi-inchiesta sulle attività di Casapound che vedrebbe indagati anche alcuni vertici del gruppo, per reati come associazione a delinquere e occupazione abusiva di immobile. Secondo uno dei leader, Di Stefano, lo sgombero serve solo a «far balzare Casapound in cima alla lista degli immobili da sgomberare». Per la sindaca Raggi si tratta invece di «una vittoria storica, qualcosa finalmente si muove». Per Tobia Zevi invece, il presidente dell'Osservatorio Roma! Puoi dirlo forte serve un «provvedimento specifico per sciogliere il movimento neofascista». (L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 05:01

