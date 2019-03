Dovizioso, partenza da re

Daniele Petroselli

ROMA - Il Motomondiale riparte nel segno di Andrea Dovizioso e della Ducati. In Qatar, come lo scorso anno, il forlivese ottiene il successo davanti a Marc Marquez e a Cal Crutchlow. Gara quasi fotocopia a quella dello scorso anno, con un gruppone di otto piloti sempre davanti in riserva per non consumare troppo le gomme, per poi dare il via alle danze nel finale. E Dovizioso ha avuto la meglio all'ultima curva sul campione del mondo, che però può sorridere per una Honda che ha mostrato di aver raggiunto la Ducati come velocità di punta. Vittoria però col brivido per il Dovi, visto che tutti i team rivali della Ducati, a eccezione della Yamaha, hanno poi presentato un reclamo per l'utilizzo di un'appendice davanti alla ruota posteriore, che però la direzione gara in serata ha respinto. Sorridente ovviamente Dovizioso: «Gara strana, non avevo una strategia vera. Ho solo gestito la gomma posteriore, perché un po' faticavamo. Sono contento perché non vedevo nessuno e non sapevo quali erano i miei punti positivi e negativi. Ho visto Marc faticare con la gomma posteriore e nel finale ho costruito la mia vittoria. Marquez? L'ho spinto al limite e sono riuscito ad avere la meglio». Dopo un weekend complicato, grande rimonta dalla quattordicesima posizione per Valentino Rossi, che ha chiuso quinto dietro alla Suzuki di Rins, cosa che certifica come la Yamaha sia ancora la quarta forza in pista. «Sono riuscito a fare dei bei sorpassi. Sono contento per come è andata visto come si era messo il weekend. In generale però sono preoccupato, mi sembra che siamo più o meno al livello dell'anno scorso», ha detto Vale.

Sesto ma deluso Petrucci con l'altra Ducati ufficiale, che ha chiuso davanti alla Yamaha di Vinales, mai competitivo dopo aver centrato la pole sabato. Bene Morbidelli, undicesimo, solo tredicesimo Lorenzo, alle prese con i postumi della caduta durante le prove libere. Ritiro invece per l'esordiente Bagnaia. Italia complessivamente bene, con il successo in Moto2 di Baldassarri e il secondo posto in Moto3 per Dalla Porta. Appuntamento il 31 marzo in Argentina.

