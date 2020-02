Doveva essere una vacanza in una delle mete archeologiche più visitate al mondo, la città di Petra, in Giordania. Invece Alessandro Ghisoni, giovane ingegnere piacentino di 32 anni, ha perso tragicamente a vita a causa di alcuni massi che gli sono precipitati addosso, colpendolo. Le cause dell'incidente, come ha spiegato il presidente dell'autorità regionale della zona Suleiman al-Farajat, vanno ricercate nelle piogge abbondanti cadute negli ultimi giorni nella regione, che hanno indebolito il terreno. Il funzionario ha assicurato che le autorità faranno il possibile per garantire l'incolumità di tutti gli escursionisti nel regno giordano.

L'uomo, che era in vacanza con la moglie e i cognati, sarebbe morto poco dopo l'arrivo dei sanitari per le conseguenze delle ferite riportate nel terribile impatto. La salma sarà rimpatriata subito dopo l'autopsia.

Il sito archeologico, che richiama circa un milione di visitatori è infatti da tempo sotto attenzione a causa del fatto che, pur essendo in una zona desertica, è soggetto a inondazioni: nell'autunno del 2018 le immagini delle acque che la travolsero rimbalzarono sui media internazionali. (T.Abr.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA