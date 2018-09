DOVE NON VA

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rifiuti a terra, discariche abusive e sporcizia che resta lì per giorni e giorni: il porta a porta nel municipio 10 è un flop. La sperimentazione ha interessato solo alcuni quartieri da cui ora, purtroppo, parte il pendolarismo dei rifiuti nelle zone limitrofe a caccia di cassonetti. Una situazione esplosiva da Casal Palocco all'Axa, da Dragona ad Acilia e Ostia Antica. I camion lasciano in strada i sacchetti fuori dai secchioni e, in prossimità dei cassonetti rimasti, c'è sempre qualcuno che ne approfitta portando la spazzatura da altri quartieri. Vere e proprie discariche abusive che si vengono a creare in prossimità dei cassonetti su strada.E il risultato è indegno. Cataste di sacchetti a terra, odori irrespirabili e segnalazioni da parte dei cittadini che ovviamente non si danno pace. Evidentemente il lavoro di informazione, promosso dall'Ama, per far capire ai residenti il corretto funzionamento del porta a porta non ha funzionato a dovere così come la raccolta dei rifiuti lascia a desiderare. Il risultato? Un caos che va avanti da settimane.