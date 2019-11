Douglas Costa regala gli ottavi alla Juve

Marco Zorzo

MILANO - Che sapore ha una serata uggiosa a Mosca? Semplice, la qualificazione agli ottavi di Champions per la Juve con due giornate d'anticipo. Non ci erano riusciti nemmeno Antonio Conte (una volta pure eliminato nel girone dal Galatasaray, sotto la neve a Istanbul) e Max Allegri. Ci è riuscito Maurizio Sarri, mozzicone (spento, naturalmente) di sigaretta in bocca e cappellino in testa. Che passa 2-1, grazie a un'invenzione del brasiliano, in campo a metà ripresa al posto di Khedira.

Gli altri due gol in apertura di contesa. Con la Signora che passa al 3' dopo una paperissima di Guilherme sulla punizione non proprio irresistibile di Cristiano Ronaldo: pallone che passa in mezzo alle gambe e Ramsey lo caccia dentro prima che valichi la linea di porta.

Pareggio dei russi di Semin al 12' con Miranchuk, l'uomo migliore della Lokomotiv, che prima anticipa di testa Bonucci e poi sulla respinta del palo, con Szczesny a terra, mette comodamente dentro. La Juve prima del riposo ha un paio di sussulti firmati Higuain e uno di CR7, ma senza fortuna.

Nella ripresa contesa che vivacchia sulle giocate dei singoli e che stancamente si avvia verso la conclusione con un paio di lampi, uno per parte, e, soprattutto del salvataggio sulla linea di capitan Bonucci sull'ex interista Joao Mario (un altro giocatore rispetto a quello deludente visto in Italia). Morale della favola: il destino di questa gara sembra segnato sull'1-1, ma quelli della Lokomotiv non avevano fatto i conti con un giocoliere dal nome di Douglas Costa, che si produce in una serpentina meravigliosa e infila il povero Guilherme al 93'. Juve, come detto, agli ottavi di Champions.

L'Atalanta conquista invece il suo primo storico punto in Champions. A San Siro finisce 1-1 con il City per Pep Guardiola. Citizens che iniziano alla grande, in vantaggio con Sterling al 7' e prima del riposo (43') falliscono pure il rigore del possibile 2-0 con Gabriel Jesus.

Nella ripresa ecco la Dea che conosciamo in serie A. La Gasp-band fa 1-1 al 49' con Pasalic e costringe il City all'inferiorità numerica con un giocatore di movimento in porta negli ultimi 10' per l'espulsione del portiere Bravo (il titolare Ederson era già stato sostituito in avvio di ripresa). E visto il 3-3 di Zagabria tra Dinamo e Shakhtar Donetsk, l'Atalanta è ancora in corsa addirittura per il secondo posto nel girone.

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA