Dottoressa Sabina Strano Rossi (tossicologa forense dell'Università Cattolica di Roma): Smart drugs è un nome accattivante, ma in realtà cosa sono?«Nello studio si parla di farmaci. In realtà le smart drugs sono oltre 850 sostanze di varie classi chimiche, chiamate inizialmente in questo modo perché eludevano la legislazione: ma molte di queste ora sono sostanze vietate»Qual è il rapporto rischio/beneficio per coloro che le assumono?«Se si tratta di una persona sana, è tutto sbilanciato verso il rischio. Parliamo di farmaci sviluppati per determinate patologie e che funzionano per migliorare i deficit di attenzione o contro la narcolessia. In persone con malattie aiutano a migliorare i sintomi».Quali problemi ne derivano?«Dipende dalla sostanza, dalla sensibilità individuale. Alcuni effetti possono esser immediati, ad esempio con intossicazioni già alla prima assunzione. Ma tante sono a lungo termine: a carico di cuore, reni e sistema nervoso centrale, con la distruzione dei neuroni».riproduzione riservata ®