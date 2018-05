Dottoressa minacciata con un coltello dal paziente

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non voleva lasciare la compagna da sola con i medici e ha puntato un coltello alla gola di una dottoressa del pronto soccorso. È accaduto circa un mese fa al San Giovanni di Roma: «Era arrivata al pronto soccorso una coppia - racconta il dg dell'ospedale Ilde Coiro - e quando la dottoressa ha chiesto all'accompagnatore di allontanarsi per visitare la signora, lui ha dato in escandescenze e ha puntato un coltello alla gola del medico. Sono intervenuti gli operatori. Allora lui ha iniziato a fare atti di autolesionismo e l'abbiamo dovuto ricoverare. La signora è andata via. Era una persona che frequentemente si recava presso la nostra struttura - ricorda Coiro - Evidentemente si trattava di un episodio di violenza sulle donne, e aveva paura...». La dottoressa non è rimasta ferita, racconta ancora la dirigente, ma si è molto spaventata: «Ha avuto un affiancamento psicologico».