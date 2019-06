Dottoressa Marta Giuliani, psicologa e sessuologa Ordine degli Psicologi del Lazio, perché aumentano le ricerche di sex toys?

«La curiosità di sperimentare un rapporto sessuale per certi versi non convenzionale, il desiderio di conoscere meglio sensazioni e risposte del corpo, ravvivare una relazione, stimolare nuove fantasie, rendere il rapporto più giocoso sono solo alcuni dei benefici che tali oggetti possono apportare».

Le ricerche sono soprattutto nella fascia 25-34 anni...

«I giovani, fortunatamente, vivono auto-erotismo e sessualità in modo più libero rispetto al passato. Purtroppo alcuni vivono la sessualità più in termini di performance che di condivisione, ciò può spingerli a riporre nel sex toy l'aspettativa di una soluzione».

Perché il sex toy elettrico è il sogno di under 24 e over 65?

«I primi sono in un periodo di costruzione dell'identità sessuale, attratti da ogni stimolo che possa permettere loro di conoscere se stessi. Agli over 65 i sex toys consentono di esplorare nuove forme di piacere e intimità». (V. Arn.)

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

