DOTTOR PUSHER

Con i controlli antidroga, che negli ultimi tempi sono diventati sempre più serrati e frequenti per arginare il preoccupante e dilagante fenomeno dello spaccio, i pusher hanno aguzzato l'ingegno e inventato sempre nascondigli nuovi per occultare le sostanze stupefacenti.

Dopo i casi in cui la cocaina veniva nascosta nei posti più improbabili come tappeti, doppi fondi nelle bottiglie delle bibite e vani ricavati dentro le automobili, l'ultima trovata di uno spacciatore del tuscolano è stata quella di infilare decine di dosi di cocaina in un dizionario d'inglese che teneva sulla libreria dentro la camera da letto. L'uomo, un trentatreenne di Cinecittà, fermato dai carabinieri dopo aver venduto tre dosi di cocaina ad un tossicodipendente, è stato sottoposto anche alla perquisizione domiciliare.

Gli investigatori, con grande sorpresa e stupore, hanno notato uno scaffale da cui un libro sporgeva più degli altri. Incuriositi, lo hanno aperto ed hanno scoperto che la copertina rigida del dizionario, nascondeva al suo interno una cassetta metallica, dove erano nascoste altre otto dosi della stessa sostanza. Lo spacciatore aveva anche un bilancino di precisione e materiale vario utilizzato per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Nei mesi scorsi i carabinieri del comando provinciale della Capitale, durante i tanti blitz antidroga messi a segno nel quartiere dove il fenomeno del narcotraffico è particolarmente diffuso, grazie al fiuto dei cani antidroga hanno trovato sostanze stupefacenti nei posti più impensabili.

C'è stato chi le conservava dentro gli specchietti retrovisori di macchine e moto, nelle prese dell'aria condizionata, coppie di spacciatori senza scrupoli che utilizzavano i pannolini dei figli neonati come luogo sicuro per occultare la droga. A Tor Bella Monaca dosi di cocaina sono erano state infilate dentro le spazzole per capelli mentre un disabile le infilava dentro i manici delle stampelle.

