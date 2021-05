Dosi senza prenotazioni, sospesa clinica

Avrebbero somministrato nei giorni scorsi vaccini a persone, di qualsiasi età, senza regolare prenotazione sul sito regionale. Finisce nella bufera una clinica in cui era stato allestito un centro di vaccinazione anti-Covid. La Asl competente ha sospeso l'attività di vaccinazione. A renderlo noto l'Unità di Crisi regionale che spiega: «La Asl Roma 2, dopo verifiche effettuate, ha sospeso a decorrere da domani l'attività vaccinale presso la Casa di Cura Annunziatella di Roma». L'Unità di crisi ha informato che «tutti gli utenti già prenotati che rientrano nelle categorie del piano vaccinale saranno, dirottati su altri siti». Dalle prime verifiche sarebbe emerso che per tre giorni nel centro vaccinale allestito nella clinica in zona Ardeatina sarebbero state somministrate alcune dosi a persone senza regolare prenotazione attraverso il portale della Regione e senza distinzione di età.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 05:01

