Dosi letali, infermiere accusato di aver ucciso 8 anziani in corsia

Mario Landi

Otto vittime, ma potevano essere dodici. È la terribile accusa che ora pende sul capo di un infermiere 57enne, arrestato per ordine del Gip di Ascoli Piceno. Quando era in servizio presso la Rsa di Offida, l'uomo avrebbe infatti «volontariamente causato, a partire dal gennaio 2017 al febbraio 2019, il decesso di otto pazienti di quella struttura, tentando di determinarne altri quattro, somministrando illecitamente farmaci in dosaggi tossici o letali e comunque incompatibili con le terapie prescritte».

L'indagine ha avuto inizio nel settembre 2018, quando la stazione dei carabinieri di Offida ha segnalato alla procura di Ascoli Piceno alcune informazioni raccolte su decessi sospetti, avvenuti nella struttura sanitaria che ospita anziani non autosufficienti e con necessità di assistenza di tipo sanitario. L'allarme era stato lanciato da una operatrice socio-sanitaria.

I carabinieri del Nucleo investigativo di Ascoli Piceno, supportati nelle fasi iniziali dalla compagnia di San Benedetto del Tronto e dalla stazione dei carabinieri di Offida, avrebbero ottenuto i primi riscontri quando - dalle preliminari analisi sul sangue di alcuni pazienti deceduti nella struttura - sono emerse concentrazioni di promazina (farmaco neurolettico a livelli tossici e assolutamente incompatibili con le terapie prescritte per quei pazienti. Non solo. All'inizio del 2019, dall'esame autoptico di due salme (di cui una riesumata) è emerso che uno dei pazienti era morto per una somministrazione di promazina in dosi letali e l'altro per somministrazione di insulina in un soggetto non diabetico.

Decine le cartelle cliniche passate al setaccio. Nel frattempo W. L. (l'infermire sospettato) era stato trasferito ad altro incarico non a contatto diretto con i pazienti. Ora si trova in carcere con l'accusa di di omicidio aggravato, continuato e di tentato omicidio aggravato, continuato e lesioni gravi. L'ordine degli infermieri l'ha sospeso.

Martedì 16 Giugno 2020

