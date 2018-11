Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dormivano come animali, in 25 stipati in un quadrilocale lurido, con avanzi di cibo sparsi ovunque, anche sui materassi. Quando gli agenti della polizia locale sono entrati nell'appartamento in via Imbonati, c'erano solo 16 persone: 12 uomini e 4 donne. Gli altri erano fuori, si sono risparmiati il fastidioso rito dell'identificazione. Non ha potuto evitarlo il proprietario di casa, un cinese che è stato denunciato per le condizioni fatiscenti in cui faceva vivere i suoi inquilini in nero.Le indagini sull'ostello abusivo erano partite dalla segnalazione arrivata dall'amministrazione dopo le tante lamentele dei vicini che avevano notato il viavai dall'abitazione. Tutti stranieri e in un numero davvero eccessivo per un quadrilocale. All'interno i vigili hanno trovato letti a castello disposti in modo da sfruttare al massimo lo spazio. Erano state ricavate delle vere sotto camere con pannelli e porte di legno con tanto di lucchetto, in cui i materassi occupavano quasi interamente la superficie del pavimento. (S. Gar.)riproduzione riservata ®