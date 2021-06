Doria era già minacciato «Non mi intimidiranno»

«Non arretro di un centimetro, non mi intimidiscono per niente. Saranno tutti perseguiti, uno a uno, e non mi fermerò davanti a nulla». Sono le parole del principe Marco Doria, discendente della famiglia nobile dei Pamphilj, che mercoledì pomeriggio è stato bersaglio di un attentato dinamitardo, fallito grazie all'immediato intervento della polizia che lo ha reso inoffensivo.

L'ordigno di fabbricazione artigianale, costituito da una bomboletta a spray riempita di polvere da sparo e chiodi, era posizionato sotto il motorino del tergicristallo della sua automobile che aveva parcheggiato in via Tito Speri, nel quartiere Prati. Tra i possibili moventi, al vaglio della Digos e della mobile capitolina, un'inchiesta fatta aprire dallo stesso Doria, sul malaffare tra alcuni dipendenti del servizio giardini. In passato Doria era stato già minacciato in tre occasioni e qualcuno gli aveva ucciso un cane con una polpetta piena di chiodi. (E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Giugno 2021, 05:01

