Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Doppio appuntamento per ricordare la figura di Aldo Moro. Oggi alle ore 18.30 presso la Cappella Orsini - Via di Grotta Pinta, 21 (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti) - un reading, interpretato e diretto da Pino Calabrese, su L'Ombra di Aldo Moro, il libro di Patrizio J. Macci, che, attraverso il ritratto di Oreste Leonardi, il capo scorta del presidente della Democrazia Cristiana, vuole dare voce a tutti i poliziotti, carabinieri e uomini di ogni arma che hanno fatto della loro vita l'ultimo baluardo della difesa di qualcosa nella quale hanno creduto o hanno dovuto credere.Domani, alle ore 20.30 al Teatro Palladium (ingresso libero fino ad esaurimento posti) sarà la volta di Ora Zero, di e con Marco Damilano. Un percorso di parole, immagini, video per raccontare la figura di Moro e cosa sia successo nei decenni successivi, senza di lui e senza la politica. Damilano sarà affiancato in scena dall'attore Emanuele Caiati - nipote di Moro, figlio di Agnese - che leggerà brani dalle lettere, gli scritti e i discorsi dello statista.