Dopo Zingaretti, positiva anche la segretaria

Dopo l'esito positivo al Covid-19 del Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, sono stati effettuati i controlli su tutti i collaboratori più stretti. Tra questi, la segretaria di Zingaretti al Pd è risultata positiva. Tutti negativi invece gli esiti delle analisi sui membri più stretti dello staff e sui componenti della Giunta regionale. Verranno ora eseguiti i lavori di sanificazione della sede nazionale del Partito democratico, già preventivati in realtà nei giorni scorsi. La sede del Pd resta comunque aperta. Restano invece chiusi per tutti i dipendenti gli uffici della Giunta di via Cristoforo Colombo e quelli del Consiglio regionale di via della Pisana, fino al completamento dell'intera sanificazione.

Nei prossimi giorni sarà programmata la sanificazione di tutte le sedi regionali. Le attività della Regione Lazio andranno comunque avanti, garantendo l'ordinaria amministrazione tramite l'utilizzo dello smart working e degli uffici decentrati.(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 05:01

