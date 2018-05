Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata l'ufficializzazione: Roberto Giacobbo (foto) lascia la Rai e passa a Mediaset. E una delle puntate del suo nuovo programma su Rete4, in onda in autunno, sarà dedicata a Giovanni XXIII in quanto il 2018 è un anno per questo pontefice significativo per una serie di ricorrenze a lui legate (è il 60° anniversario della sua elezione, avvenuta il 28 ottobre 1958, ed è morto il 3 giugno 1963).Giacobbo, 15 anni in Rai come divulgatore scientifico e poi vicedirettore di Rai2, per il Biscione non solo ideerà e condurrà il nuovo programma di prima serata su Rete4 a partire dal prossimo autunno, ma avrà il ruolo di Head of Authorative Group and Contents Television Network del nuovo canale tematico gratuito Focus che ha debuttato il 17 maggio.Mediaset ha quindi diffuso una nota ufficiale dove ha reso noto l'ingresso di Giacobbo all'interno della propria squadra di conduttori, autori e direttori editoriali: «Mediaset accoglie con soddisfazione l'arrivo di un conduttore di qualità come Giacobbo a cui formula i migliori auguri di buon lavoro». Giacobbo ha confermato che la sua scelta di lasciare la Rai «è stata una decisione ponderata, senza alcun dissenso con il servizio pubblico. Il nuovo programma - ha raccontato - Non ha ancora un nome. Comunque, rimane è a metà strada tra Stargate e Voyager, ma con un pizzico di tecnologia in più. Ci sarò io in video da solo, varie puntate in prima serata e uno spin off la domenica».