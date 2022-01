Dopo quattro giorni surreali, passati tra interrogatori e il soggiorno forzato al park Hotel di Carlton, dopo che gli avevano ritirato il visto per entrare in Australia, Novak Djokovic può tornare a sorridere. E' un uomo libero anche se sulla testa pende la spada di Damocle del Ministro dell'Immigrazione che potrebbe revocagli nuovamente il visto, ribaltando la decisione del giudice Anthony Kelly. Ieri il numero uno del mondo del tennis, con i suoi legali, ha vinto l'appello che impugnava il provvedimento di espulsione dall'Australia legato alle normative Covid. Il giudice del tribunale di Melbourne ha annullato la cancellazione del visto di ingresso in Australia, pur senza essere vaccinato e ordinato al Governo di pagare le spese legali, con rilascio immediato e restituzione del passaporto al campione serbo; il ministro dell'Immigrazione australiano Alex Hawke ha deciso di prendersi oltre le 4 ore previste dalla legge per decidere se annullare il visto di Djokovic. (M. Lob.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

