Dopo Ostia Antica, emergono nuovi focolai di influenza aviaria in Italia. A Lagosanto (Ferrara), in un allevamento, sono stati sequestrati a scopo precauzionale quasi 50mila tacchini. Il ceppo del focolaio è del tipo A H5N1, definito di bassa patogenicità, ma sono già state avviate le misure di sicurezza. La scoperta arriva meno di un mese dopo il focolaio di aviaria accertato a Codigoro, distante meno di 10 chilometri. In provincia di Verona, invece, lo stesso ceppo virale è stato individuato in una ventina di allevamenti: il contagio interesserebbe centinaia di migliaia di animali. L'allerta diventa alta in tutta Italia, specialmente per il rischio di contagio tra i volatili selvatici e quelli da allevamento. Intanto Alessio D'Amato, assessore alla Salute del Lazio, fa sapere che non ci sono altri decessi anomali negli allevamenti intorno a Ostia anche se tutti i servizi veterinari sono stati allertati.

(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA