DOPO LO STOP AI RINNOVI

«La consegna di tutte le dosi previste dal contratto in vigore con AstraZeneca è la priorità per noi. Il contratto resta in vigore fino alla consegna dell'ultima dose». Così un portavoce dell'Esecutivo comunitario dopo le dichiarazioni del commissario Ue, Thierry Breton. «Il vaccino AstraZeneca è importante per il nostro portafoglio e viene somministrato a migliaia di europei. La società non ha rispettato gli impegni contrattuali e per questo la Commissione ha avviato un'azione giudiziaria. In passato abbiamo informato che non abbiamo esercitato l'opzione dei 100milioni dosi aggiuntive. Non ci possiamo pronunciare per il futuro».

Nessun problema, quindi, per chi ha ricevuto la prima dose con AstraZeneca. Sostanzialmente non cambierà nulla perché vi saranno sufficienti scorte e Aifa sconsiglia di cambiare tipo di vaccino per i richiami. Semmai il problema si presenterà nel 2022, quando secondo gli scienziati sarà necessario vaccinarsi di nuovo. L'Ue sembra decisa a puntare soprattutto su Pfizer.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 05:01

