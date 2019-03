Dopo lo sgombero trovata la stanza dello scippo

Lorena Loiacono

Borse e zainetti, valigie e portafogli, e ancora borselli, telefoni cellulari e cordless. Tutto accatastato, ora, in montagne di rifiuti dopo lo sgombero dell'ex-Miralanza, di via Papareschi. I vigili urbani del gruppo Marconi e gli agenti di Polizia sono intervenuti martedì mattina per far uscire gli occupanti e procedere con la messa in sicurezza. E così ieri, dopo una notte con i vigili urbani a presidiare l'area per evitare che qualcuno riprendesse possesso dello stabile diroccato, sono intervenuti anche gli operai.

Si è trattato infatti dell'ennesimo sgombero, dopo decine di altri interventi simili finiti sempre con una nuova occupazione. Così ieri si è proceduto con interventi mirati per chiudere l'ingresso principale, murando il portone, e per ripristinare le cancellate da cui entravano gli occupanti. Prima di fare questi lavori, però, è stato necessario portare fuori tutto quello che fino a ieri riempiva l'ex-Miralanza: tra buste, bustoni e coperte, sono usciti fuori anche decine di borse in pelle, borsoni, zainetti e portafogli, anche valige e trolley. Tanto che gli agenti l'hanno ribatezzata la stanza dello scippo.

Il sospetto è che, tra quegli oggetti, ci sia tanto materiale rubato. L'ex-Miralanza infatti, storico saponificio di fine Ottocento, con il tempo si è trasformata in terra di nessuno: decine di occupanti abitavano l'area ma, negli anni, non sono mancati giri di droga e riciclaggio di materiale rubato. A fine gennaio infatti, con un blitz delle forze dell'ordine, sono state arrestate sei persone originarie del Nord Africa, per spaccio di droga all'interno dell'ex Miralanza: l'edificio, fuori controllo, veniva usato proprio come base per la vendita di stupefacenti. A distanza di un mese e mezzo è arrivato lo sgombero. Ma ora i residenti tremano: gli occupanti infatti non si sono allontanati dalla zona, si sono accampati sotto le finestre dei palazzi di viale Marconi, di un residence e di un albergo, che affacciano proprio sullo storico complesso industriale. Per ora sono tutti lì, mangiano, dormono e trascorrono la giornata in un giardino pubblico o sotto gli archi di un passaggio pedonale: due piccoli accampamenti di fortuna, a cui dovrà necessariamente seguire un'altra sistemazione. C'è anche chi, tra gli occupanti, spera di poter rientrare nello stabile sgomberato e urla a gran voce contro le forze dell'ordine. Nelle ultime ore infatti non sono mancati momenti di tensione.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA