Dopo le medie liceo per 6 su 10, tecnico per 1 su 3

Partono oggi le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, il 2022-2023, e circa 600mila ragazzi di terza media avranno tempo fino al 28 gennaio per scegliere la scuola superiore. Quest'anno, causa Covid, gli open day sono stati fatti per lo più a distanza. Ma gli studenti sembrano avere comunque le idee chiare: secondo un sondaggio di Skuola.net, infatti, 3 ragazzi su 4 hanno già deciso dove iscriversi.

Circa il 60% frequenterà un liceo, circa uno su tre andrà invece in un istituto tecnico o professionale. Ma rimangono le differenze di genere. Tra gli indecisi c'è chi ammette di non aver mai svolto attività di orientamento a scuola e di non aver mai ricevuto un consiglio orientativo: circa uno studente su cinque.

Le iscrizioni si svolgono solo online, anche per le prime classi delle elementari e medie, e si può accedere al sistema online del ministero dell'istruzione tramite le credenziali Spid, la carta di identità elettronica Cie o tramite eIDAS. Le segreterie delle scuole offrono assistenza alle famiglie che non riescono ad inoltrare la domanda o che sono prive della strumentazione informatica.(L.Loi.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

