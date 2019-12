Dopo la vignetta che sbeffeggia Auschwitz al Macro un manifesto blasfemo su Gesù

Lorena Loiacono

Gesù raffigurato come un pedofilo e l'Unione europea come un lager nazista: in poche ore ieri il Campidoglio è riuscito ad offendere le due maggiori comunità religiose della Capitale, cristiani ed ebrei. Ecce homo, recita il manifesto con la raffigurazione di Gesù visibilmente eccitato di fronte ad un bimbo inginocchiato, mentre già accarezza la testa: si tratta di un manifesto firmato Erectus ed esposto al Macro, uno dei più importanti musei di Roma. Immediata la bufera: «Il sindaco Raggi tuonava Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia - rimuova immediatamente questo schifo esposto al Museo di arte contemporanea di Roma. Non riesco a capacitarmi di come qualcuno abbia potuto autorizzare uno scempio di questa gravità all'interno di un museo comunale della Città eterna». Il Macro rientra infatti nel circuito dei musei capitolini ed è uno dei maggiori espositori a Roma. Questa volta qualcosa è andato storto. La bufera è stata tanto forte da scatenare subito la corsa ai ripari dell'Azienda Speciale Palaexpo che, in una nota, ha specificato: «È stato affisso un manifesto con un messaggio inequivocabilmente blasfemo. L'azienda si dissocia dal messaggio del manifesto e comunica che lo stesso è stato rimosso».

Nel frattempo sui social impazzavano le vignette di Marione, al secolo Mario Improta, il fumettista scelto dalla sindaca Raggi per la campagna educativa contro il degrado di Roma, in cui il fumetto con il volto della Raggi appare come un vigile urbano contro gli zozzoni. Marione però questa volta si è fatto notare per una vignetta, pubblicata sui suoi canali social, in cui il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, scappa da un lager nazista in cui al posto della storica scritta di Auschwitz arbeit macht frei (il lavoro rende liberi ndr) c'era scritto Unione Europea. La sindaca Raggi gli ha revocato l'incarico.

riproduzione riservata ®

Martedì 17 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA