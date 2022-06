Dopo la tregua da lockdown +22% di vittime

Sembra una cronaca da Anni Novanta, un sabato notte e una domenica di stragi sulla strada. E invece nel 2022 il fenomeno si ripresenta con frequenza. Con protagonisti sempre giovanissimi. E non è solo la fine della tregua legata alla pandemia e ai mesi di lockdown, che nel 2020 hanno abbattuto le statistiche degli incidenti in Italia: quell'anno, incidenti -31%, feriti -34%, morti -24,5%.

Secondo i dati Aci-Istat, già nel 2021, dopo un ventennio di calo continuo (il 2001 si chiuse con 7096 vittime), gli incidenti con feriti o esiti mortali sono tornati a crescere. In Italia, nei primi sei mesi del 2021 c'è stato un aumento di incidenti con lesioni (65.116, +31,3%), di vittime (1239, +22,3%) e di feriti (85.647, +28,1%): in media 360 incidenti, 7 morti e 473 feriti ogni giorno.(G.Obe.)

