Dopo la pausa biancocelesti da Champions

Massimo Sarti

MILANO - Ora comincia il vero campionato. Sono in tanti a pensarlo, a considerare le giornate inaugurali una specie di rodaggio. Importante, ma sempre un rodaggio, anche per il mercato aperto. Chiuse le trattative estive, passata la prima sosta, si comincia veramente a fare sul serio.

Ma chi è più bravo a iniziare a fare sul serio? L'Inter. Abbiamo infatti preso in esame, dalla stagione 2007-08 (quella del ritorno in A di Juventus e Napoli) alla 2018-19, i risultati delle big nel turno di ripresa dopo gli impegni di settembre delle Nazionali. Abbiamo escluso dal computo l'esordio anomalo del torneo 2011-12 in cui si cominciò dalla terza giornata, con la prima rinviata a dicembre a causa di uno sciopero dell'Aic. In questa speciale classifica nessuno ha fatto meglio dei nerazzurri, che hanno conquistato 28 punti in 11 annate. Il tutto nonostante lo stop di Siro contro il Parma della scorsa stagione, impresa che vorrebbe ripetere l'Udinese sabato sera, sempre al Meazza. Per il resto ruolino quasi immacolato per l'Inter: 9 vittorie e l'1-1 casalingo con la Juventus del 14 settembre 2013.

Sul secondo gradino del podio (e non ci sono buone notizie per la Spal in vista della sfida di domenica al Mazza) troviamo la Lazio con 26 punti, 6 affermazioni nelle ultime 7 stagioni e con l'unico stop datato 12 settembre 2009: 0-2 all'Olimpico al cospetto della Juventus allenata da Ciro Ferrara, con reti di Caceres e Trezeguet. I bianconeri, reduci da 8 scudetti consecutivi, in questa ripartenza di settembre sono solo terzi, con 24 punti. Non solo vittorie: da registrare i pareggi con Chievo (2015-16), Inter (2013-14) e Sampdoria (2010-11), nonché la sconfitta allora all'Olimpico con l'Udinese (0-1 il 16 settembre 2007, a segno Di Natale).

Seguono i 23 punti del Napoli, i 22 della Roma, i 17 di Genoa e Sampdoria, i 15 di Fiorentina e Udinese. Sono le compagini sempre in A dal 2007-08 ad oggi. Manca il Milan. Diavolo semplicemente disastroso: appena 7 punti nelle 11 riprese di campionato considerate con un unico successo, il pirotecnico 4-5 di Parma del 2014-15.

Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA