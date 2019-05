«Dopo la morte di mio padre ho prima lavato tutto il pavimento, poi ho cucinato della pasta con del ragù: non perché avessi fame ma per smorzare la tensione che avevo addosso». L'agghiacciante particolare è emerso dall'interrogatorio a cui è stato sottoposto il 48enne agente immobiliare Vittorio Leo, arrestato con l'accusa di aver ucciso il padre 89enne, Antonio, bruciato vivo con l'alcol.

L'uomo ha detto anche che, dopo la morte del genitore, ha staccato il telefono e i quadri elettrici dell'appartamento per evitare che potesse citofonare qualcuno, ed ha aperto un pò le tapparelle «per far andare via il fumo e l'odore acre». Ha poi aggiunto di aver distrutto nel camino la bottiglia da litro di alcol spruzzata sul padre: «Non potevo vederla perché mi ricordava la morte di papà», ha sottolineato. Al magistrato ha ripetuto che non voleva uccidere il genitore, definito un uomo dal carattere scontroso e dai modi rudi.

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

