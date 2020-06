Dopo la denuncia di Leggo riaprono i parchi

Dopo quasi 4 mesi di attesa, i bambini tornano a giocare. La sanificazione delle aree gioco del Comune di Roma, come denunciato ieri da Leggo, deve ancora finire e raggiungere ancora numerosi spazi verdi ma intanto proseguono le bonifiche. Ieri mattina, infatti, il servizio giardini è intervenuto per riaprire il parco giochi di piazza Santa Maria Liberatrice nel cuore di Testaccio. L'area, chiusa con un cancello, è tornata in possesso delle famiglie: tante mamme con i bimbi, ieri, a riprendersi quello spazio che oggi è una delle poche risorse rimaste per far divertire i più piccoli. Ma le polemiche non si fermano, con la richiesta di mettere a norma tutte le altre zone che restano ancora senza poter salire sulle altalene e sugli scivoli: «Nessuno ancora si occupa di rendere agibili gli spazi per i bambini denunciano le consigliere del PD Capitolino Valeria Baglio e Giulia Tempesta - l'assenza di programmazione di questa amministrazione, dopo mesi di lockdown, di fatto impedisce ai bambini di godere del loro diritto al gioco. Abbiamo predisposto una interrogazione urgente alla giunta per conoscere come e quando intende intervenire».(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Giugno 2020, 05:01

