Dopo la denuncia di Leggo a piazza Venezia torna il decoro

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Erba tagliata, fiori morti rimossi, lupa potata. Torna il decoro nell'aiuola al centro di piazza Venezia. Dopo la denuncia di Leggo, infatti, i giardinieri del Comune sono entrati in azione: l'erba alta quasi mezzo metro è stata falciata, tutti i fiori appassiti sono stati sostituiti con i nuovi e la lupa capitolina fatta di cespugli di bosso è tornata al suo splendore. Prima, infatti, somigliava a un'orsacchiotta pelosa. Non solo, ripulita da cartacce e bottiglie, l'area verde splende come mai.«Era ora - festeggiano dal comitato residenti centro storico - non era tollerabile un simile scempio in una delle piazza più frequentate di Roma dai turisti». In effetti la situazione era davvero surreale: persino i paletti con il divieto di calpestare le aiuole erano stati divelti. Ma la cosa che più faceva male alla vista era lo stati di abbandono totale dello spartitraffico centrale. Piazza Venezia non è una piazza normale: è forse il biglietto da visita della città. Una sorta di Benvenuti a Roma che prima di ieri dava un'impronta decisamente poco edificante per la Città Eterna.(F. Pas.)