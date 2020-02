Saranno rimossi i rifiuti ingombranti che occupano il cortile della scuola media Rosmini di Val Cannuta, nel XIII Municipio. Cataste di armadi vecchi, banchi e sedie rotte, pezzi di legno, pc e stampanti limitano infatti da mesi gli spazi esterni dell'istituto. E così ora, dopo la denuncia di Leggo, l'area verrà liberata e tornerà al servizio dei ragazzi e dei docenti.

La richiesta di sgomberare gli spazi della scuola dai rifiuti ingombranti riguarda generalmente il Municipio ma in questo caso sarà l'Ama ad intervenire, direttamente in sinergia con la scuola , per risolvere il problema quanto prima. Il sopralluogo avverrà a breve.

«Oggi stesso (ieri ndr) ha spiegato l'Amministratore Unico di Ama, Stefano Zaghis ho personalmente contattato il professor Giuseppe Fusacchia, preside dell'istituto Rosmini, assicurando la completa disponibilità dei nostri tecnici territoriali ad effettuare un sopralluogo presso i locali scolastici in modo da far attivare da parte dell'istituto la procedura prevista in questi casi, con relativo preventivo di spesa, e programmare la rimozione dei materiali nel minor tempo possibile». (L.Loi.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA