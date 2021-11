Dopo la cena, il ristorante si trasforma in discoteca

Il ristorante era double face: fino ad una certa ora si cenava, poi i tavoli sparivano e l'ambiente si trasformava in discoteca. Per aggirare le norme anti Covid e la mancanza della licenza per gli spettacoli danzanti, all'ingresso c'era un cartello per indicare l'entrata laterale riservato a a coloro che, dopo la cena, volevano ballare. Ma l'escamotage non è servito ad ingannare gli agenti della divisione amministrativa della Questura della dirigente Agnese Cedrone e del commissariato Colombo che, grazie al controllo sui social, hanno scoperto che il locale Figli delle Stelle (vicino agli ex Mercati Generali) veniva utilizzato come balera. Quando i gestori hanno visto arrivare i poliziotti, c'erano una quaranta di persone in pista.

Altra zona, Testaccio, ma ancora un locale con un numero di persone tre volte superiore il limite consentito: zero norme anti Covid e uscite di sicurezza non a norma ad aggravare le sanzioni. I controlli anti caos della movida nel Centro torico, a San Lorenzo, Pigneto e Ponte Milvio hanno prodotto più di 80 illeciti in un weekend. (E.Orl.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 05:01

