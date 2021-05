Dopo la 23enne a Massa, un altro caso di sovradosaggio di vaccino Pfizer, sempre in Toscana: a ricevere 4 dosi di vaccino anziché una è stata stavolta una donna di 67 anni. È successo lunedì nell'hub del Modigliani Forum a Livorno: la donna, hanno fatto sapere le autorità, si trova per ora in buone condizioni di salute.

Per la Asl Toscana nord ovest è il secondo caso in pochi giorni, dato che anche Massa fa capo alla stessa azienda sanitaria: nell'hub livornese sono state somministrate finora circa 40mila dosi. «Il vaccino non è stato diluito con la soluzione fisiologica», ha spiegato la direttrice di zona del distretto livornese dell'Azienda sanitaria, Cinzia Porrà. «Le motivazioni sono ancora in corso di verifica e abbiamo già dato il via ad un audit interno per ricostruire esattamente i fatti che possono aver portato a questo evento».

