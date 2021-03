Dopo l'oro mondiale conquista la Coppa del mondo di gigante

Daniele Petroselli

In una stagione complicata, arriva comunque una grande soddisfazione per i colori azzurri in Coppa del mondo di sci. Marta Bassino infatti con il quarto posto nello slalom gigante di Jasna, in Slovacchia, ha conquistato la Coppa di specialità. La 25enne dell'Esercito è così la quarta italiana della storia ad aggiudicarsi la coppetta, dopo Deborah Compagnoni nel 1997, Denise Karbon nel 2008 e Federica Brignone lo scorso anno. Una stagione davvero importante per la Bassino, cominciata con la vittoria di Soelden, proseguita con la vittoria di Courchevel, con il secondo posto di St. Anton, la doppia vittoria di Kranjska Gora e il terzo posto a Plan de Corones. In mezzo anche lo splendido oro ai Mondiali di Cortina nel parallelo. Un ruolino di marcia impressionante che l'ha portata a conquistare la classifica di Gigante con un appuntamento d'anticipo, superando le ben più quotate Tessa Worley e Michelle Gisin, finite ben distanti dalla piemontese.

E' un giorno bellissimo oggi, mi sono davvero emozionata quando mi è stato detto che era ufficialmente vinta ha poi detto l'azzurra alla fine della gara, vinta dalla padrona di gare Vlhova davanti alla neozelandese Robinson e all'americana Shiffrin -. Partire con la vittoria a Soelden è stato importante. Poi tutta una serie di vittorie e podi. Questo mi rende orgogliosa del lavoro che ho fatto.

E ora Marta guarda già avanti verso nuovi traguardi, e chissà che non si possa sognare in grande. L'exploit della compagna Brignone lo scorso anno lo dimostra: Questa stagione mi ha fatto crescere tanto, nell'affrontare le gare e ogni altra cosa ha ammesso la Bassino -. Ora ci sarà modo di fare ancora delle belle gare a Lenzerheide, alle Finali, e di festeggiare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA