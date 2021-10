DOPO L'ERRORE NELLA DATA SUL SITO DEL COMUNE

Elena Gianturco

Ancora confusione e disagi per i romani alle urne. Dopo la data sbagliata delle elezioni pubblicata sul sito del Comune e l'odissea per ottenere il certificato elettorale, la prima giornata di elezioni a Roma si è aperta nel caos. Schede sbagliate, malori nei seggi, presidenti che invertono le sezioni, registri mancanti e elettori che devono tornare a votare.

I problemi sono iniziati sabato pomeriggio quando diverse sezioni nei municipi XIII e XIV hanno aspettato per ore l'arrivo dei presidenti di seggio riuscendo a concludere le operazioni solo a notte fonda. Complicazioni ben peggiori ieri mattina all'apertura delle votazioni. In alcuni seggi dei Municipi XIV, V, IV e III sono arrivate le schede per votare il minisindaco e le liste di altri territori. In una sezione inoltre, gli elettori che hanno votato sulle schede di un altro municipio dovranno tornare a votare. Alla scuola Leopardi a Monte Mario due presidenti si sono invertiti i seggi, vidimando così le schede l'uno dell'altro. Operazioni di voto sospese per circa mezz'ora nella sezione 021 del liceo Righi dove il presidente del seggio è stato accompagnato in ospedale. Malore anche in una sezione nella scuola Bitossi: in questo caso a sentirsi male è stato il segretario portato via in ambulanza.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:01

