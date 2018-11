Dopo l'emergenza temporali è allarme per le voragini

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniPassata (o quasi) un'emergenza, eccone un'altra. Finita l'allerta maltempo, arriva il problema delle buche. Puntuale come il cannone del Gianicolo. Una situazione che è peggiorata sensibilmente dopo le piogge che hanno colpito la Capitale: percorrere alcune strade talvolta rappresenta una vera gara di slalom nel tentativo disperato di evitare le diverse voragini sull'asfalto.E talvolta la cura peggiora solamente il male, come i rattoppi tentati in questi giorni su diverse strade: da Monte Mario al Villaggio olimpico, da piazza Euclide a viale Marconi e in tante altre zone della Capitale, alcune strade sono letteralmente collassate. Alla Balduina, dove già il 14 febbraio scorso è crollata una enorme porzione di via Livio Andronico, fra gli abitanti inizia a serpeggiare la paura, e sarebbero molti quelli che vorrebbero abbandonare il quartiere.Nemmeno le zone più turistiche della Capitale sono esenti da voragini e intorno al Colosseo la situazione è allarmante non solo per i turisti e gli avventori, ma anche per gli utilizzatori dei mezzi pubblici: basta vedere come si è ridotto l'asfalto intorno ai binari su via Labicana, che sono contornati da rattoppi e fossi che potrebbero permettere anche ai binari di modificare il loro percorso.Se durante la primavera la giunta di Virginia Raggi si appigliava ai fondi promessi dal governo durante la campagna elettorale, il sogno di vederli è definitivamente svanito. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha infatti ridotto in maniera drastica i fondi destinati alla cura delle strade della città: un colpo ferale per le casse della Capitale. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli aveva chiesto al Mef di destinare 60 milioni di euro alla Capitale per gli anni 2019, 2020, 2021. Un totale di 180 milioni di euro, che al Campidoglio non si sono visti, almeno per ora: Tria ha infatti rifiutato di inserire quei soldi all'interno della manovra facendo, secondo la Sindaca Raggi «un torto a tutti i romani».Il Campidoglio non si arrende, e per cercare di riparare i suoi 5.500 chilometri di strade starebbe pensando di utilizzare i cosiddetti «spazi finanziari» del 2019: si tratta di circa 80-100 milioni costituiti dagli avanzi di bilancio comunale per mettere mano, ancora, alle voragini della Capitale.