Dopo l'eliminazione

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - C'era una volta un calcio cattivo, quello delle minacce di morte ai giocatori, a volte (Andres Escobar) tramutate in realtà, e uno all'insegna del fair play. Ora, tutto questo non c'è più. Dopo lo svedese Durmaz, tocca al danese Nicolai Jorgensen incappare nella follia del tifo - spesso social - che grida vendetta per un errore e dopo aver ricevuto minacce di morte sui social per la sconfitta contro la Croazia, negli ottavi del mondiale russo, nella quale Jorgensen si è fatto parare il rigore decisivo. La federazione danese è subito intervenuta in sua difesa: «Fermatevi - si legge sull'account twitter - La nostra comunità non accetta minacce di morte verso stelle del calcio, politici o altre persone. È assolutamente inaccettabile. Ci rivolgeremo alla polizia per porre fine a questa follia».