Dopo Kluivert anche Ziyech: con l'Ajax altro accordo vicino

ROMA - C'è anche una buona notizia per la Roma. La Uefa, infatti, ha approvato il fair play finanziario del club giallorosso. Sarà sufficiente una cessione entro il 30 giugno per rientrare nei parametri Uefa, ma già ieri la commissione ha chiuso il settlement fidandosi del buon comportamento della Roma. La cessione potrebbe essere quella di Nainggolan. Il belga non parla praticamente più con la dirigenza (se non tramite il suo agente) e pure Di Francesco ha dato il via libera alla cessione. L'Inter ha presentato una prima offerta da 25 milioni e un contratto da 4,5 milioni al giocatore. Ne servono almeno 10 di più per convincere la Roma che nel frattempo spera in un rilancio dell'Atletico Madrid. Nainggolan ha ricevuto anche un'offerta dalla Cina, ma preferisce restare nel calcio che conta. Al suo posto arriverà Ziyech: Roma e Ajax dopo il buon esito dell'affare Kluivert (l'annuncio ufficiale è slittato a oggi o domani visto il caos stadio) stanno trovando l'accordo intorno ai 30 milioni. (F.Bal.)