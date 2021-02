Dopo il Torino, l'Inter. L'incubo Covid-19 torna a essere prepotente protagonista nel calcio di serie A italiano. Se i granata sono in piena emergenza (ieri il settimo caso in prima squadra e 9 in totale), il club nerazzurro deve fare i conti con la decimazione dei dirigenti. Positivi, infatti, gli amministratori delegati Alessandro Antonello e Beppe Marotta, il direttore sportivo, Piero Ausilio e il legale del club, Angelo Capellini, oltre a un membro dello staff tecnico. L'Inter si affretta a ufficializzare che i tesserati seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario, ma intanto si teme che dai prossimi tamponi possa emergere un qualche coinvolgimento anche per i calciatori della prima squadra.

Intanto, il Toro viene fermato. La sfida di oggi con il Sassuolo è stata rinviata dalla Lega al 17 marzo; ma ora il problema si sposta sulla trasferta di martedì prossimo a Roma con la Lazio (turno infrasettimanale della A). Solo lunedì la Lega deciderà sul rinvio o meno, dopo l'isolamento domiciliare di 7 giorni dei casi positivi e dopo i nuovi tamponi effettuati. Preoccupa la velocità di diffusione che potrebbe essere legata alla variante inglese, fattore questo che potrebbe mettere davvero in crisi il regolare prosieguo del campionato italiano.

