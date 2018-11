Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo il successo dell'album Davide e il lungo Paradise Lost Live Tour per tutta l'estate, Gemitaiz è sbarcato nei club e a Roma farà tripletta: si esibirà infatti stasera, domani e domenica all'Atlantico Live.Romano, classe '88, Gemitaiz, grazie a una poetica unica, un flow killer, tematiche e personalità da vendere, è uno dei rapper più seguiti della scena hip hop italiana. Il suo successo è stato incrementato dal video di Chiamate Perse, dedicato a Michael Jackson. Ora, Gemitaiz è tornato con Rollin', brano inedito arrivato proprio alla vigilia di questo tour. Un pezzo firmato Gemitaiz & Mixer T, che apre un nuovo capitolo della carriera del rapper romano.Organizzato da Magellano Concerti in collaborazione con Tanta Roba Label e Shining Production, il tour nei club è l'occasione per Gemitaiz di far saltare i suoi fan al ritmo dei suoi successi e presentare per la prima volta live il nuovo inedito. L'album Davide è stato al primo posto della classifica dei dischi più venduti nelle prime due settimane dalla sua uscita.