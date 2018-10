Dopo il rinnovo tornerà top player

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - E' pronto a trascinare nuovamente la Lazio. Milinkovic vuole tornare protagonista ed è pronto a farlo contro la Fiorentina, la squadra che tre estati fa rifiutò per non tradire una promessa fatta al diesse Tare. Al centro delle critiche per un avvio di stagione sotto tono, dopo il derby il serbo è stato messo sul banco degli imputati. Scarso impegno e poca cattiveria si è beccato i rimbrotti del tecnico Inzaghi. Sconsolato a fine gara se l'è presa con se stesso, un'autocritica appezzata dal tecnico che su di lui punta forte. In estate riuscito nell'impresa di trattenerlo Inzaghi è certo che l'ingresso in Champions passi soprattutto da lui. Guai a deprimersi Milinkovic cerca riscatto anche perché ha un debito di riconoscenza nei confronti del club che nei giorni scorsi gli ha fatto firmare un rinnovo da top player che gli consentirà di guadagnare oltre 3 milioni di euro al pari di Ciro Immobile, capocannoniere dell'ultima stagione. Un attestato di stima ma anche una mossa fortemente voluta dal presidente Lotito che difficilmente potrà trattenerlo anche nella prossima stagione, almeno questo ha lasciato intendere l'agente del calciatore Kezman («Era determinato a restare ancora un anno per aiutare tifosi, compagni e società a raggiungere la Champions», ha detto). Ecco perché nella trattativa per il rinnovo si è arrivati ad un gentlmen agreement sulla clausola rescissoria presente ma solo per l'Italia e fissata a 100 milioni di euro. Sulle tracce di Milinkovic c'è da tempo la Juve, società molto gradita al centrocampista, che la scorsa estate si era vista rifiutare un'offerta da 70 milioni di euro. Il futuro è ancora tutto da scrivere, il giocatore a Roma sta bene e vuole regalare ai tifosi l'ingresso in Champions. Domani sera a Francoforte rifiaterà per fare spazio a chi fino ad oggi ha giocato di meno ma domenica tornerà titolare, pronto a dare l'ennesimo dispiacere alla Fiorentina sconfitta quattro volte su sei. Intanto dopo l'opaca prestazione al derby di Strakosha, scende in campo papà Fotaq: «Ha commesso degli errori e sulla punizione la posizione era sbagliata, ma migliorerà». Ieri a Formello infine si è rivisto Luis Alberto.riproduzione riservata ®